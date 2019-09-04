Премьер Гончарук: Кабмин направил президенту представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

"Мы обратились в Офис президента относительно увольнения Кличко", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в среду в Киеве.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.