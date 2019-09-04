Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА, утверждает нардеп Гончаренко

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, заявляет народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление – все", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, это решение "теперь поступит президенту для окончательного решения".

Бывший народный депутат Сергей Лещенко также сообщил о решении Кабмина по увольнению Кличко в Теlegram-канале.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.