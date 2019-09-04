Депутат от "Слуги народа" Верещук будет назначена представителем Кабмина в Раде

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук будет назначена постоянным представителем Кабинета министров в парламенте.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства на среду, 4 сентября.

Верещук – бывший мэр города Рава-Русская Львовской области, президент Международного центра Балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. На выборах в Верховную Раду баллотировалась по списку партии "Слуга народа" под №29.

На данный момент является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.