Кабмин на заседании в среду намерен уволить заместителей министра образования Стриху и Гребу - источник

Кабинет министров Украины на заседании в среду намерен уволить заместителей министра образования и науки Максима Стриху и Романа Гребу.

"Сегодня на правительстве будут уволены Греба и Стриха", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По его словам, пока неизвестно, будут ли приниматься решения о новых назначениях в Минобразования.

В то же время, согласно электронным декларациям в Едином государственном реестре, на должности в министерстве претендуют: заместитель начальника - начальник отдела профессионально-технического и высшего образования управления образования Ровенской областной государственной администрации Петр Коржевский – замминистра, директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный – замминистра и Юрий Полюхович - первый зам.

В случае увольнения Стрихи и Гребы, в министерстве останутся работать первый заместитель министра Павел Хобзей, заместители Юрий Рашкевич, Вадим Карандий и Светлана Даниленко, а также государственный секретарь Павел Полянский.