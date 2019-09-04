Политика

12:56 04.09.2019

Кабмин на заседании в среду намерен уволить заместителей министра образования Стриху и Гребу - источник

1 мин читать
Кабмин на заседании в среду намерен уволить заместителей министра образования Стриху и Гребу - источник

Кабинет министров Украины на заседании в среду намерен уволить заместителей министра образования и науки Максима Стриху и Романа Гребу.

"Сегодня на правительстве будут уволены Греба и Стриха", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По его словам, пока неизвестно, будут ли приниматься решения о новых назначениях в Минобразования.

В то же время, согласно электронным декларациям в Едином государственном реестре, на должности в министерстве претендуют: заместитель начальника - начальник отдела профессионально-технического и высшего образования управления образования Ровенской областной государственной администрации Петр Коржевский – замминистра, директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный – замминистра и Юрий Полюхович - первый зам.

В случае увольнения Стрихи и Гребы, в министерстве останутся работать первый заместитель министра Павел Хобзей, заместители Юрий Рашкевич, Вадим Карандий и Светлана Даниленко, а также государственный секретарь Павел Полянский.

Теги: #минобразования #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 04.09.2019
Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей

Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей

10:32 04.09.2019
И.о. ректора НМУ Кучин стал победителем конкурса на должность ректора

И.о. ректора НМУ Кучин стал победителем конкурса на должность ректора

10:00 04.09.2019
Екатерина Коваль претендует на пост замминистра обороны Украины

Екатерина Коваль претендует на пост замминистра обороны Украины

23:26 03.09.2019
Экс-советник МЭРТ Романович претендует на должность замминистра экономразвития

Экс-советник МЭРТ Романович претендует на должность замминистра экономразвития

22:24 03.09.2019
Начальник отдела профтехнического и высшего образования Ровенской ОГА Коржевский претендует на должность замминистра образования

Начальник отдела профтехнического и высшего образования Ровенской ОГА Коржевский претендует на должность замминистра образования

16:52 03.09.2019
Рада уволила Милованова с должности члена совета Нацбанка

Рада уволила Милованова с должности члена совета Нацбанка

11:48 03.09.2019
Короленко назначен заместителем председателя Гослекслужбы

Короленко назначен заместителем председателя Гослекслужбы

10:57 03.09.2019
Кабмин назначил Литвинчову на должность руководителя аппарата премьера

Кабмин назначил Литвинчову на должность руководителя аппарата премьера

09:50 03.09.2019
Директор CEDOS Стадный претендует на должность замминистра образования

Директор CEDOS Стадный претендует на должность замминистра образования

18:31 02.09.2019
Зеленский уволил Муженко в запас с правом ношения формы

Зеленский уволил Муженко в запас с правом ношения формы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Минске проходит встреча ТКГ – пресс-секретарь Кучмы

Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей

Премьер Украины предложил IT-отрасли создать Фонд развития человеческого капитала

Гончарук ожидает от СБУ вслед за МВД ликвидации управления по борьбе с экономической преступностью

Рада направила в КС законопроект, предусматривающий право парламента создавать консультативные и совещательные органы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Минске проходит встреча ТКГ – пресс-секретарь Кучмы

Зеленский ветировал закон об усилении ответственности за педофилию и введении принудительной химической кастрации

В Украине могут заочно осудить главу так называемого "избиркома" оккупированного Крыма

"Слуга народа" предлагает урегулировать назначение членов Нацсовета телерадиовещания и защитить цифровое вещание от непрозрачных компаний

Премьер Украины предложил IT-отрасли создать Фонд развития человеческого капитала

Гончарук ожидает от СБУ вслед за МВД ликвидации управления по борьбе с экономической преступностью

Рада сможет принять направленные в КС законопроекты в 2020 году - представитель президента в КС Вениславский

Рада направила в КС законопроект, предусматривающий право парламента создавать консультативные и совещательные органы

Принятые Радой изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности направлены на подпись президенту

Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов полномочий за неперсональное голосование и прогулы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА