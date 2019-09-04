Политика

12:51 04.09.2019

Зеленский ветировал закон об усилении ответственности за педофилию и введении принудительной химической кастрации

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Зеленский ветировал закон об усилении ответственности за педофилию и введении принудительной химической кастрации

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями принятый парламентом в июле законопроект №6449 об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице прохождения законопроекта на сайте парламента в среду. "04.09.2019 - возвращено с предложениями президента", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Рада приняла законопроект №6449 за основу и в целом 247 голосами на заседании 11 июля. 22 июля он был направлен на подпись главе государства.

Законопроект предусматривает за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, как это предусмотрено сейчас, также принудительную химическую кастрацию. Принятым законом Рада также дополнила Уголовный кодекс статьей 59-1 о принудительной химической кастрации, согласно которой наказание заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, которые состоят из химических веществ, целью которых является снижение либидо и сексуальной активности. Законопроектом предусмотрено, что химическая кастрация не будет применяться к совершившим преступление в возрасте до 18 лет и старше 65 лет.

Кроме того, законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности за преступления сексуального характера против малолетних и несовершеннолетних: лишение свободы на срок от 7 до 15 лет за изнасилование несовершеннолетних (сейчас - до 12 лет). Также предусматривается, что над лицами, совершившими указанные выше преступления, должен быть установлен пожизненный административный надзор полиции.

Согласно законопроекту, развратные действия в отношении не достигших 16-летнего возраста должны караться лишением свободы на срок до 5 лет (сейчас возможно ограничение либо лишение свободы на тот же срок).

Теги: #зеленский #законопроект #педофилия #вето
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