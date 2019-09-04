Политика

12:05 04.09.2019

В Украине могут заочно осудить главу так называемого "избиркома" оккупированного Крыма

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В Украине могут заочно осудить главу так называемого "избиркома" оккупированного Крыма

Суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении главы "Избирательной комиссии Республики Крым", созданной на оккупированном полуострове, сообщается на странице прокуратуры Автономной Республики Крым в среду.

"8 сентября на территории временно оккупированного полуострова должны состояться выборы депутатов в т.н."Государственный совет Республики Крым". Проведение указанного незаконного голосования обеспечивает председатель "Избирательной комиссии Республики Крым", который 16 марта 2014 года обеспечил проведение и незаконного "общекрымского референдума", которым высшее руководство РФ пытается легитимизировать захват украинского полуострова. Сейчас в рамках уголовного производства главе "Избирательной комиссии Республики Крым" сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти", - говорится в сообщении.

Глава избиркома "Республики Крым" также объявлен в розыск.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении главы "Избирательной комиссии", который уклоняется от уголовной ответственности. Таким образом, суд дал согласие на привлечение подозреваемого к уголовной ответственности при его фактическом отсутствии (in absentia), рассказали в прокуратуре.

Теги: #крым #суд
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