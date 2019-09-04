Политика

11:36 04.09.2019

Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей

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Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 3 сентября подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации на сайтах областных прокуратур, Одесскую прокуратуру возглавляет Олег Жученко, Винницкую - Вячеслав Соколовый, Житомирскую - Любомир Вийтович, Черкасскую - Сергей Овчаренко.

В пресс-службе Генпрокуратуры напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского некоторые участники встречи жаловались на работу прокурора области. Кроме того, в Житомирской области глава государства отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности, в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.

Теги: #рябошапка #кадры
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