Политика

10:42 04.09.2019

Гончарук ожидает от СБУ вслед за МВД ликвидации управления по борьбе с экономической преступностью

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Гончарук ожидает от СБУ вслед за МВД ликвидации управления по борьбе с экономической преступностью

Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью (УБЭП), считает премьер-министр Алексей Гончарук.

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум - на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - заявил он на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией в Киеве в среду.

Он также ожидает активизации действий по защитите бизнеса от "произвола" силовиков.

"Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития", - подчеркнул Гончарук.

Теги: #сбу #гончарук #мвд
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