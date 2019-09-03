Рада сможет принять направленные в КС законопроекты в 2020 году - представитель президента в КС Вениславский

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Фёдор Вениславский прогнозирует, что Верховная Рада примет законопроекты об изменениях в Конституцию, который направила во вторник в Конституционный суд, на третьей сессии в 2020 году.

"У Конституционного суда Украины есть месяц-два для того, чтобы их рассмотреть. После того, как КС рассмотрит эти законопроекты и предоставит вывод об их соответствии требованиям статей 156, 157 Конституции Украины, Верховная Рада сможет их предварительно принять большинством. Мы надеемся, что это произойдет на этой очередной сессии, которая открылась сегодня, а на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года, Верховная Рада Украины сможет их принять полностью, если за это проголосуют 300 или больше народных депутатов", - сказал Вениславский на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщалось, Рада на заседании во вторник направила в КС 7 законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины: №1013 об отмене адвокатской монополии, №1014 о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР, №1015 о законодательной инициативе народа, №1016 о парламентских уполномоченных в разных сферах, №1017 об уменьшении количества нардепов до 300 и закреплении пропорциональной избирательной системы, №1027 о лишении нардепов полномочий за неперсональное голосование и прогулы и №1028 о праве парламента создавать консультативные и совещательные органы.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.