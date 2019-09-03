Политика

20:21 03.09.2019

Рада направила в КС законопроект, предусматривающий право парламента создавать консультативные и совещательные органы

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Рада направила в КС законопроект, предусматривающий право парламента создавать консультативные и совещательные органы

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект (№1028) "О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)" и включила его в повестку дня сессии.

За такое решение проголосовали 264 народных депутата во вторник вечером.

Инициатор законопроекта - президент Украины Владимир Зеленский - предлагает расширить полномочия Верховной Рады и дать ей право создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины".

Как отмечается в законопроекте, эти органы создаются для осуществления Верховной Радой своих функций.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что внесение данного изменения в ст.85 Конституции Украины необходимо для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единственного органа законодательной власти в Украине.

Теги: #органы #рада #конституция #кс
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