ФРГ выделила еще EUR1 млн на проекты УВКБ ООН в помощь жителям Донбасса

Германия выделила еще EUR1 млн на гуманитарные проекты, которые осуществляет Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по отношению к жителям Донбасса.

"Германия поддерживает гуманитарные мероприятия, которые проводит Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в текущем году, грантом в размере 1 миллион евро", - сообщило посольство ФРГ в Украине.

В диппредставительстве отметили, что таким образом УВКБ ООН сможет продолжать свои мероприятия гуманитарной помощи, направленные на людей на востоке Украины, которые "страдают от конфликта с обеих сторон линии разграничения". Среди таких мероприятий - ремонт и подготовка к зиме поврежденных или разрушенных домов и квартир в зоне конфликта, социальная поддержка громад, которые приняли внутренне перемещенных лиц, улучшение инфраструктуры в пунктах пересечения линии разграничения, консультирование пострадавших от конфликта при решении административных и юридических вопросов.