Рада отправила в КС проект изменений в Конституцию о парламентских уполномоченных в разных сферах

Народные депутаты проголосовали за включение в повестку дня сессии и направление в Конституционный суд (КС) для получения заключения законопроекта №1016 о внесении изменений в Основной Закон, которые позволят парламенту назначать своих уполномоченных в отдельных сферах.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 298 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Инициатива предусматривает дополнение ст.101 Основного закона о парламентском контроле абзацем, согласно которому для осуществления парламентского контроля над соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах Верховная Рада может назначать своих уполномоченных, правовой статус которых определяется отдельными законами.

Соответственно, перечень полномочий парламента, изложенный в ст.85 Основного закона, будет дополнен пунктом о том, что Верховная Рада назначает и увольняет таких уполномоченных, а также заслушивает их ежегодные отчеты.

В настоящее время законодательство предусматривает наличие только Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Законопроект №1016 с конституционными изменениями был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.