Политика

18:00 03.09.2019

Рада отправила в КС проект изменений в Конституцию о парламентских уполномоченных в разных сферах

2 мин читать
Рада отправила в КС проект изменений в Конституцию о парламентских уполномоченных в разных сферах

Народные депутаты проголосовали за включение в повестку дня сессии и направление в Конституционный суд (КС) для получения заключения законопроекта №1016 о внесении изменений в Основной Закон, которые позволят парламенту назначать своих уполномоченных в отдельных сферах.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 298 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Инициатива предусматривает дополнение ст.101 Основного закона о парламентском контроле абзацем, согласно которому для осуществления парламентского контроля над соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах Верховная Рада может назначать своих уполномоченных, правовой статус которых определяется отдельными законами.

Соответственно, перечень полномочий парламента, изложенный в ст.85 Основного закона, будет дополнен пунктом о том, что Верховная Рада назначает и увольняет таких уполномоченных, а также заслушивает их ежегодные отчеты.

В настоящее время законодательство предусматривает наличие только Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Законопроект №1016 с конституционными изменениями был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

Теги: #верховная_рада #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:14 03.09.2019
Рада отправила в КС проект конституционных изменений о законодательной инициативе народа

Рада отправила в КС проект конституционных изменений о законодательной инициативе народа

16:52 03.09.2019
Рада уволила Милованова с должности члена совета Нацбанка

Рада уволила Милованова с должности члена совета Нацбанка

15:27 03.09.2019
Депутаты предлагают Раде введение возможности контрактной госслужбы

Депутаты предлагают Раде введение возможности контрактной госслужбы

14:12 03.09.2019
Рада направила в КС законопроект с изменениями в Конституцию о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР

Рада направила в КС законопроект с изменениями в Конституцию о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР

13:19 03.09.2019
Рада направила в КС законопроект о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде

Рада направила в КС законопроект о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде

12:27 03.09.2019
Нардепы из ОПЗЖ обжалуют в КС закон об отмене депутатской неприкосновенности – Нимченко

Нардепы из ОПЗЖ обжалуют в КС закон об отмене депутатской неприкосновенности – Нимченко

11:48 03.09.2019
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

11:32 03.09.2019
В "Евросолидарности" предлагают Раде попросить разъяснение КС, как выполнять его заключение по неприкосновенности нардепов

В "Евросолидарности" предлагают Раде попросить разъяснение КС, как выполнять его заключение по неприкосновенности нардепов

11:17 03.09.2019
Нардепы решили работать во вторник, пока не исчерпают повестку дня

Нардепы решили работать во вторник, пока не исчерпают повестку дня

10:55 03.09.2019
Нардепы приступили к финальному этапу рассмотрения законопроекта по снятию неприкосновенности

Нардепы приступили к финальному этапу рассмотрения законопроекта по снятию неприкосновенности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада отправила в КС проект конституционных изменений о законодательной инициативе народа

Меркель пригласила премьера Украины в Берлин

Зеленский: в украинском обществе больше не будет "касты неприкосновенных"

Рада направила в КС законопроект с изменениями в Конституцию о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР

Рада направила в КС законопроект о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде

ПОСЛЕДНЕЕ

ФРГ выделила еще EUR1 млн на проекты УВКБ ООН в помощь жителям Донбасса

Джонсон лишился большинства в парламенте

ОПЗЖ подготовила законопроект, которым предлагает снять неприкосновенность с президента и судей

Трамп пригрозил КНР более жесткими условиями торговой сделки и экономическими проблемами в случае затягивания переговоров

Меркель пригласила премьера Украины в Берлин

Обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Путина - Умеров

ГБР направит повторную повестку на допрос Порошенко - Труба

Порошенко не пришел на допрос в ГБР во вторник

Законопроект о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР не разбалансирует полномочия ветвей власти - Вениславский

Зеленский: в украинском обществе больше не будет "касты неприкосновенных"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА