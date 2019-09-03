Политика

17:22 03.09.2019

ОПЗЖ подготовила законопроект, которым предлагает снять неприкосновенность с президента и судей

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ОПЗЖ подготовила законопроект, которым предлагает снять неприкосновенность с президента и судей

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности президента Украины и судей.

Как сообщается во вторник на сайте партии, данный законопроект предполагает внесение следующих изменений в Основной закон: исключить ч. 1 ст. 105 – "Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий".

Предлагается ч. 1 ст. 126 Конституции изложить в следующей редакции: "Независимость судьи гарантируется Конституцией и законами Украины" (вместо нынешней "Независимость и неприкосновенность судьи гарантируются Конституцией и законами Украины"). Кроме того, предложено исключить ч. 3 ("Без согласия Высшего совета правосудия судья не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления").

В ОПЗЖ также предлагают исключить слова "и неприкосновенность" в названии ст. 149 Основного закона (сейчас – "Независимость и неприкосновенность судьи Конституционного суда Украины гарантируются Конституцией и законами Украины").

На сайте парламента в настоящее время данной законодательной инициативы нет.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник, 3 сентября, проголосовала за принятие в целом законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не дала ни одного голоса "за" - все 27 присутствующих на заседании нардепов этой фракции не голосовали.

Теги: #законопроект #неприкосновенность #опзж
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