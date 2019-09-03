Политика

17:20 03.09.2019

Трамп пригрозил КНР более жесткими условиями торговой сделки и экономическими проблемами в случае затягивания переговоров

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Трамп пригрозил КНР более жесткими условиями торговой сделки и экономическими проблемами в случае затягивания переговоров

Если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после переизбрания Трампа на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будет куда жестче, чем предполагается сейчас, предупредил Китай президент США.

"Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и (китайский - ИФ) бизнес, рабочие места и деньги испарятся!" - написал Трамп на странице в Twitter во вторник.

Согласно утверждениям президента, Китаю, вместо нынешней администрации Трампа хотелось бы иметь дело с другой, которая бы позволила бы Пекину продолжать "ограбление США". При этом Трамп оценил потери американской стороны от прежней торговой политики США в $600 млрд в год.

В то же время Трамп заявил, что США добиваются больших успехов в торговых переговорах с Китаем.

В июле Трамп уже обвинял власти КНР в затягивании торговых переговоров в ожидании результатов президентских выборов в США 2020 года. Тогда же Трамп заявил, что в случае его переизбрания на этих выборах позиция Вашингтона станет жестче.

С 1 сентября 2019 года в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, включая одежду и электронику. В Китае с этого же дня начали действовать ответные сборы за ввоз в страну американской продукции, в том числе соя-бобов, нефти и фармацевтической продукции.

Накануне Пекин сообщил, что подал жалобу на новые американские пошлины во Всемирную торговую организацию (ВТО).

15 декабря должны вступить в силу 15%-ные пошлины на товары китайского экспорта, включая смартфоны, лэптопы, игрушки и видеоигры, на общую сумму $156 млрд в год.

Торговые переговоры США и Китая зашли в тупик в конце мая и до сих пор не возобновились. По данным Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия перезапуска переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

Теги: #сша #трамп #китай
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