Политика

16:52 03.09.2019

Рада уволила Милованова с должности члена совета Нацбанка

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Рада уволила Милованова с должности члена совета Нацбанка

Верховная Рада уволила Тимофея Милованова с должности члена совета Национального банка Украины (НБУ) в связи с его назначением в Кабинет министров.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 320 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада сформировала Кабинет министров. Милованов стал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Теги: #верховная_рада #нацбанк #кадры #милованов
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