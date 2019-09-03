Рада уволила Милованова с должности члена совета Нацбанка

Верховная Рада уволила Тимофея Милованова с должности члена совета Национального банка Украины (НБУ) в связи с его назначением в Кабинет министров.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 320 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада сформировала Кабинет министров. Милованов стал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.