Меркель пригласила премьера Украины в Берлин

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на пост премьер-министра Украины, сообщила о заинтересованности развития украинско-германских отношений и пригласила главу украинского правительства посетить с визитом Берлин в ближе время.

"Я была бы очень рада приветствовать Вас в ближайшее время в Берлине", - говорится в тексте письма Меркель Гончаруку, опубликованном на сайте правительства Германии во вторник.

По ее словам, Федеральное правительство германии будет оставаться надежным партнером для Украины и украинского правительства в проведении ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией.

"Германия хочет работать вместе в тесном диалоге с Украиной по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, что Украина может сформировать свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью. Германия также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Вами в этой области", - говорится в пимьме.