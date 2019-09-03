Обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Путина - Умеров

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Ильми Умеров считает, что обменный процесс зависит исключительно от президента РФ Владимира Путина, и уверен, что большинство политзаключенных это осознает.

"Я уверен, что большинство политзаключенных... прекрасно понимают ситуацию, в которой они находятся. Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина", - сказал Умеров на пресс-конференции в Харькове во вторник.

Он возложил на Путина вину за то, что вопреки ожиданиям в конце августа не состоялся обмен удерживаемыми лицами.

"Это его игра, "гениальный ход"... Он довел до точки кипения эту ситуацию: составили списки, родственники поехали (кто в Киев, кто в Москву), адвокаты поехали. И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие - освободить того свидетеля по Боингу (боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года – ИФ). Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин совершил. Я уверен, ему это просто так не сойдет. Когда будет Международный суд в Гааге, этот эпизод обязательно всплывет", - сказал Умеров.

Вместе с тем он подчеркнул, что нужно думать о решении проблемы в целом.

"Геополитически мы должны думать о решении проблемы в целом, потому что если сейчас освободить 30 человек, то Путину ничего не стоит завтра арестовать еще 60", - сказал Умеров.

Отвечая после пресс-конференции на вопрос агентства Интерфакс-Украина, какие пути решения проблемы он видит, Умеров сказал, что речь идет прежде всего об усилении санкций, однако не исключил и военного пути развития событий.

"Нужно санкциями Россию довести до такого состояния, до ситуации, когда они откажутся (от нынешней политики - ИФ). Если честно, я не исключая и военный путь развития событий. Под прикрытием НАТО Украина за свои территории может и повоевать. Во все времена за территории воевали", - сказал Умеров.