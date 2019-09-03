Политика

14:54 03.09.2019

ГБР направит повторную повестку на допрос Порошенко - Труба

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ГБР направит повторную повестку на допрос Порошенко - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что пятый президент Украины Петр Порошенко будет вызван повторно в ГБР, поскольку он не пришел во вторник днем в ГБР.

"Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале. Не исключаю, что такая аргументация будет использоваться теперь как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР", - написал Труба в своем Телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что депутатский иммунитет пока что не позволит применить к Порошенко норму УПК о принудительном приводе.

"Повторную повестку на допрос мы направим", - подытожил Труба.

Теги: #допрос #порошенко #труба
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