ГБР направит повторную повестку на допрос Порошенко - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что пятый президент Украины Петр Порошенко будет вызван повторно в ГБР, поскольку он не пришел во вторник днем в ГБР.

"Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале. Не исключаю, что такая аргументация будет использоваться теперь как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР", - написал Труба в своем Телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что депутатский иммунитет пока что не позволит применить к Порошенко норму УПК о принудительном приводе.

"Повторную повестку на допрос мы направим", - подытожил Труба.