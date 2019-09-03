Политика

14:34 03.09.2019

Порошенко не пришел на допрос в ГБР во вторник

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Порошенко не пришел на допрос в ГБР во вторник

 Пятый президент Украины Петр Порошенко во вторник днем не пришел в Государственное бюро расследований для проведения следственных действий, его адвокат принес заявление об уважительной причине неприхода – в связи с работой в Верховной Раде.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", вызов Порошенко на допрос планировался на вторник на 14.00, однако пятый президент не пришел для проведения следственных действий, вместо него в ГБР пришел его адвокат Игорь Головань.

Журналистам адвокат сообщил, что подал в ГБР заявление, что у Порошенко нет возможности появиться в Бюро в связи с работой в парламенте.

Отвечая на вопрос о том, придет ли Порошенко во вторник в ГБР, он сказал: "Думаю, что нет".

"Мы считаем. Что работа в парламенте является уважительной причиной (неявки)", - сказал адвокат.

Уточняя, в рамках какого уголовного производства Порошенко во вторник вызывался для проведения следственных действий, Головань сказал: "Сегодня речь шла, насколько мы смогли понять из повестки, об издании одного из указов. Мы поставили вопрос следователю еще 15 августа, чтобы они объяснили суть уголовного производства. Ответа мы не получили".

Адвокат добавил, что в четырех производствах Порошенко вызывался как свидетель.

Нардеп 8-го созыва Черновол вновь подает в ГБР заявления о совершении Портновым преступлений

Народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Татьяна Черновол (фракция "Народный фронт") сообщила, что вновь подает в Государственного бюро расследований (ГБР) заявления о совершении преступлений бывшим заместителем главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андреем Портновым.

"ГБР мне отказало расследовать преступления Портнова. Сейчас я подаю эти два заявления о совершении Портновым преступления еще раз", - сказала Черновол журналистам во вторник в Киеве у входа в ГБР.

"Я подала два заявление о преступлениях Портнова в ГБР… Уголовные дела по ним не открыты. Заявления о преступлениях Портнова не внесены в Единый реестр досудебных расследований, хотя невнесение в реестр уже является преступлением", - уточнила Черновол.

Она добавила: "Очень надеюсь, что господин Труба сейчас исправит свою ошибку и не будет демонстрировать на всю страну, что он сейчас является человеком, который просто работает на Портнова.

Ранее Черновол сообщила, что директор ГБР Роман Труба отказался открывать уголовные производства в отношении Портнова по ее заявлениям.

"Руководитель ГБР Роман Труба отказался внести в ЕРДР мои заявления о преступлениях Портнова. Хотя отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается (ч. 4 ст. 214 УПК Украины)", - написала Черновол на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Она выложила фотокопию ответа Трубы от 19 августа по ее депутатскому запросу от 12 августа "относительно возможных неправомерных действий Портнова А.В.".

"Мои заявления касались "узурпации власти" Портновым и его злоупотребления на государственной должности в интересах коммерческой структуры. Однако, как оказалось, Труба настолько испуган и зависим от Портнова, что я получила два отказа", - пояснила экс-нардеп.

Теги: #гбр #допрос #порошенко
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