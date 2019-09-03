Политика

14:27 03.09.2019

Законопроект о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР не разбалансирует полномочия ветвей власти - Вениславский

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Законопроект о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР не разбалансирует полномочия ветвей власти - Вениславский

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Фёдор Вениславский утверждает, что внесение в Конституцию изменений, закрепляющих полномочия главы государства создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора ГБР (№1014) не разбалансирует полномочия ветвей власти.

"Никаких разбалансирований полномочий в данном случае не будет. Мы ... лишь устраняем те дисбалансы , которые были заложены предыдущей властью", сказал Вениславский на утреннем пленарном заседании ВР во вторник.

Он отметил, что в действующих законах о Государственном бюро расследований, о национальном антикоррупционном бюро, о национальной комиссии по урегулированию рынка коммунальных услуг и др. предусмотрено в противоречии законам и Конституции, что президент назначает директоров НАБУ и ГБР.

Вениславский подчеркнул, что внесение изменений в КУ легализирует действия президента.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" во время обсуждения законопроекта глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что законопроект "существенно расширяет полномочия президента Украины» и "потенциально создаёт дисбаланс между ветвями власти".

Теги: #гбр #набу #законопроект #полномочия
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