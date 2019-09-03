Политика

14:12 03.09.2019

Рада направила в КС законопроект с изменениями в Конституцию о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР

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Рада направила в КС законопроект с изменениями в Конституцию о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР

Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд (КС) для получения заключения законопроект о внесении изменений в ст.106 Основного закона (№1014) относительно закрепления полномочий президента Украины создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за решение внести в повестку дня и направить законопроект в КС проголосовали 282 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

Законопроектом предлагается дополнить ст.106 Конституции с перечнем полномочий президента Украины, дополнив пунктами 11-1 и 12-1.

Согласно этим изменениям, в Конституции будут закреплены полномочия главы государства назначать директоров НАБУ и ГБР и увольнять их с должностей в порядке, определенном законами. Такие полномочия главы государства в настоящее время предусмотрена законами о НАБУ и о ГБР.

Кроме того, предлагается уполномочить президента Украины создавать независимые регуляторные органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать и увольнять членов этих органов.

Данный законопроект инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

Теги: #верховная_рада #полномочия #гбр #набу #конституция #кс
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