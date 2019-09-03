Политика

13:19 03.09.2019

Рада направила в КС законопроект о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде

2 мин читать
Рада направила в КС законопроект о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде

Верховная Рада отправила в Конституционный суд (КС) для получения заключения к президентскому законопроекту (№1013) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 337 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

Этим же решением парламентарии включили проект закона в повестку дня сессии.

Законопроектом предлагается изменить редакцию ч.4 ст.131-2 Основного закона и закрепить, что "исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения".

Нынешняя редакция данной конституционной нормы предусматривает, что исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, в частности защиту от уголовного обвинения.

Соответственно предлагается убрать из статьи 131-2 абзац о случаях, для которых могут быть исключения – когда это касается трудовых споров, споров относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних лиц.

Вместе с тем законопроектом предлагают изъять из переходных положений Конституции подпункты, в которых содержатся даты введения в действия положений Основного закона о том, что только адвокаты могут представлять интересы других лиц в судах.

Положения, которые президент предлагает изменить, были закреплены в Конституции в рамках реформы правосудия от 2016 года.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду этот законопроект 29 августа.

"Речь идет об условном названии законопроекта "об адвокатской монополии". Это условное название законопроекта обусловлено именно тем, что только адвокат был наделен правом представлять интересы другого лица. Лицо, которое является правником, но не имеет удостоверения на право заниматься адвокатской деятельностью, таких полномочий не имеет. А это фактически значит, что есть определенная монополизация рынка юридических услуг по представительству интересов другого лица в суде со стороны исключительно адвокатов», - сказал представитель президенту Украины в КС Федор Вениславский (народный депутат из фракции "Слуга народа").

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

More

Теги: #верховная_рада #адвокаты #суд #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 03.09.2019
Нардепы из ОПЗЖ обжалуют в КС закон об отмене депутатской неприкосновенности – Нимченко

Нардепы из ОПЗЖ обжалуют в КС закон об отмене депутатской неприкосновенности – Нимченко

11:48 03.09.2019
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

11:32 03.09.2019
В "Евросолидарности" предлагают Раде попросить разъяснение КС, как выполнять его заключение по неприкосновенности нардепов

В "Евросолидарности" предлагают Раде попросить разъяснение КС, как выполнять его заключение по неприкосновенности нардепов

11:17 03.09.2019
Нардепы решили работать во вторник, пока не исчерпают повестку дня

Нардепы решили работать во вторник, пока не исчерпают повестку дня

10:55 03.09.2019
Нардепы приступили к финальному этапу рассмотрения законопроекта по снятию неприкосновенности

Нардепы приступили к финальному этапу рассмотрения законопроекта по снятию неприкосновенности

10:16 03.09.2019
В Раде открылась вторая сессия 9-го созыва

В Раде открылась вторая сессия 9-го созыва

13:46 02.09.2019
Зеленский намерен еженедельно лишать недостойных судей мантий

Зеленский намерен еженедельно лишать недостойных судей мантий

12:54 02.09.2019
Ассоциация юристов Украины против отмены монополии адвокатов на представительство в судах

Ассоциация юристов Украины против отмены монополии адвокатов на представительство в судах

12:00 02.09.2019
Зеленский предлагает отменить в Конституции монополию адвокатов на представительство обвиняемых в суде – законопроект

Зеленский предлагает отменить в Конституции монополию адвокатов на представительство обвиняемых в суде – законопроект

10:55 02.09.2019
Парламент должен заняться законопроектами в сфере трудового права, криминального процесса, законами о концессии и приватизации

Парламент должен заняться законопроектами в сфере трудового права, криминального процесса, законами о концессии и приватизации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Зеленский: депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

В Раде открылась вторая сессия 9-го созыва

"Батькивщина" и "Евросолидарность" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не намерена поддерживать снятие депутатской неприкосновенности - Бойко

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков утверждает, что закон об отмене депутатской неприкосновенности принят без нарушений

Айвазовская об отмене депутатской неприкосновенности: пренебрежение регламентом является путем в никуда

ГБР открыло дело по факту возможного препятствования Парубием осуществлению избирательного права

Короленко назначен заместителем председателя Гослекслужбы

"Голос" выступает за закрепление процедуры импичмента президента в Конституции

Фракции "Голос" и ОПЗЖ в Раде пополнились новыми членами

Зеленский: депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

Кабмин назначил Литвинчову на должность руководителя аппарата премьера

Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия - Лукашенко

Пять новых нардепов от "Слуги народа" приняли присягу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА