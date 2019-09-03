Короленко назначен заместителем председателя Гослекслужбы

Владимир Короленко приступил к фактическому исполнению должностных обязанностей заместителя председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужбы).

Согласно сообщению на сайте Гослекслужбы, Короленко назначен распоряжением Кабинета Министров №644-р от 21 августа 2019 года.

Короленко ранее был консультантом по развитию гибких и устойчивых систем здравоохранения Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.