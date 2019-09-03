В "Евросолидарности" предлагают Раде попросить разъяснение КС, как выполнять его заключение по неприкосновенности нардепов

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Руслан Князевич предлагает Верховной Раде обратиться в Конституционный суд Украины за разъяснением порядка выполнения заключения суда по законопроекту (№7203) о лишении народных депутатов неприкосновенности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое предложение Князевич озвучил на заседании парламента во вторник в ходе рассмотрения вопроса об окончательном одобрении законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, предусматривающем отмену неприкосновенности народных депутатов.

Согласно информации на сайте парламента, проект постановления парламента об обращении в КС за разъяснением был зарегистрирован в понедельник.