Политика

11:32 03.09.2019

В "Евросолидарности" предлагают Раде попросить разъяснение КС, как выполнять его заключение по неприкосновенности нардепов

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В "Евросолидарности" предлагают Раде попросить разъяснение КС, как выполнять его заключение по неприкосновенности нардепов

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Руслан Князевич предлагает Верховной Раде обратиться в Конституционный суд Украины за разъяснением порядка выполнения заключения суда по законопроекту (№7203) о лишении народных депутатов неприкосновенности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое предложение Князевич озвучил на заседании парламента во вторник в ходе рассмотрения вопроса об окончательном одобрении законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, предусматривающем отмену неприкосновенности народных депутатов.

Согласно информации на сайте парламента, проект постановления парламента об обращении в КС за разъяснением был зарегистрирован в понедельник.

Теги: #верховная_рада #евросолидарность #князевич_руслан #кс
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