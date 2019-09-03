Политика

11:17 03.09.2019

Нардепы решили работать во вторник, пока не исчерпают повестку дня

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Нардепы решили работать во вторник, пока не исчерпают повестку дня

Верховная Рада продлила работу в пленарном режиме во вторник до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 317 парламентариев на утреннем пленарном заседании.

Согласно регламенту, чтобы продлить заседание больше, чем на 15 минут после 18:00,необходимо голосование сессионного зала.

Рада намерена окончательно одобрить законопроект (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, который предусматривает лишение народных депутатов неприкосновенности.

Кроме того, парламентариям предстоит проголосовать за направление в Конституционный суд 7 законопроектов о внесении изменений в Основной закон, инициированных президентом Украины.

Это проект закона (№1013) о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде, (№1014) о закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований, (№1015) относительно законодательной инициативы народа, (№1016) относительно уполномоченных Верховной Рады, (№1017) относительно сокращения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы, (№1027) относительно дополнительных обстоятельств для досрочного прекращения полномочий народного депутата и (№1028) и относительно консультативных и других вспомогательных органах Верховной Рады.

Теги: #верховная_рада
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