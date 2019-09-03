Фракции "Голос" и ОПЗЖ в Раде пополнились новыми членами

Три народных депутата пополнили ряды фракции "Голос" в Верховной Раде, а избранный на внеочередных парламентских выборах по списку партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) нардеп Сергей Ларин принял присягу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник утром после открытия второй сессии Верховной Рады IX созыва присягу народного депутата принял Сергей Ларин, вошедший во фракцию ОПЗЖ.

Также согласно объявлению, которое сделал председатель парламента Дмитрий Разумков, во фракцию "Голос" вошли Галина Васильченко, избранная по мажоритарному округу №118 (Львовская обл.), Инна Совсун и Ольга Стефанишина, прошедшие в парламент по списку одноименной партии.

Таким образом, количество членов фракции "Голос" увеличилось с 17 до 20 нардепов.

Фракция ОПЗЖ с принятием присяги Лариным теперь насчитывает 44 парламентария.

Ранее на заседании также приняли присягу пять народных депутатов, следующих по очередности кандидатов в нардепы в избирательном списке партии "Слуга народа" вместо сложивших полномочия парламентариев от этой фракции в связи с назначением в Кабмин. В частности, присягу приняли Анатолий Остапенко (включенный в избирательный список "Слуги народа" под № 130), Татьяна Цыба (№ 131), Иван Калаур (№ 132), Юлия Гришина (№ 133), Ольга Руденко (№ 134).

Таким образом, во фракцию "Слуга народа" входят 254 народных депутата.