Нардепы приступили к финальному этапу рассмотрения законопроекта по снятию неприкосновенности

Верховная Рада начала рассматривать вопрос об окончательном одобрении законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, который предусматривает отмену неприкосновенности народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с трибуны выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал парламентариев завершить процесс отмены неприкосновенности, а также напомнил, что речь идет исключительно об отмене неприкосновенности в части уголовной ответственности.