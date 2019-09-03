Политика

10:55 03.09.2019

Нардепы приступили к финальному этапу рассмотрения законопроекта по снятию неприкосновенности

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Нардепы приступили к финальному этапу рассмотрения законопроекта по снятию неприкосновенности

Верховная Рада начала рассматривать вопрос об окончательном одобрении законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, который предусматривает отмену неприкосновенности народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с трибуны выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал парламентариев завершить процесс отмены неприкосновенности, а также напомнил, что речь идет исключительно об отмене неприкосновенности в части уголовной ответственности.

Теги: #верховная_рада #неприкосновенность
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