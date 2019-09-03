Зеленский: депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

Зеленский подчеркивает, что у депутатов сохранится индемнитет, и они не будут нести ответственность за политические решения

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится индемнитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.

"Я хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, голосования, или любые политические и публичные выступления", - сказал он, выступая во вторник с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения данного вопроса.