Политика

11:00 03.09.2019

Зеленский: депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

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Зеленский: депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

Зеленский подчеркивает, что у депутатов сохранится индемнитет, и они не будут нести ответственность за политические решения

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится индемнитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.

"Я хочу в очередной раз развеять все мифы и все политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, голосования, или любые политические и публичные выступления", - сказал он, выступая во вторник с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения данного вопроса.

Теги: #зеленский #неприкосновенность
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