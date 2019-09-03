Пакет финансовых законопроектов внес в Раду глава профильного комитета

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев от пропрезидентской фракции "Слуга народа" зарегистрировал в Верховной Раде пять законопроектов, вносящих правки в действующее законодательство о финансовой деятельности банков, кредитных союзов и других финучреждений.

В частности, речь идет о финансовых инструментах банков (№1112), финансовом лизинге (№1111), деятельности кредитных союзов (№1110), расширении перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона "О потребительском кредитовании" (№1109) и о защите прав и интересов клиентов финансовых учреждений (№1108).

В то же время текст этих законопроектов, официально зарегистрированных 29 августа, до сих пор отсутствует на сайте парламента.

Как сообщалось, ранее представители пропрезидентской фракции зарегистрировали еще ряд законопроектов, касающихся финансового сектора: об усовершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации (№1070) и о "сплите" Нацкомфинуслуг (№1069).