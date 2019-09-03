Политика

10:29 03.09.2019

Пакет финансовых законопроектов внес в Раду глава профильного комитета

1 мин читать
Пакет финансовых законопроектов внес в Раду глава профильного комитета

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев от пропрезидентской фракции "Слуга народа" зарегистрировал в Верховной Раде пять законопроектов, вносящих правки в действующее законодательство о финансовой деятельности банков, кредитных союзов и других финучреждений.

В частности, речь идет о финансовых инструментах банков (№1112), финансовом лизинге (№1111), деятельности кредитных союзов (№1110), расширении перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона "О потребительском кредитовании" (№1109) и о защите прав и интересов клиентов финансовых учреждений (№1108).

В то же время текст этих законопроектов, официально зарегистрированных 29 августа, до сих пор отсутствует на сайте парламента.

Как сообщалось, ранее представители пропрезидентской фракции зарегистрировали еще ряд законопроектов, касающихся финансового сектора: об усовершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации (№1070) и о "сплите" Нацкомфинуслуг (№1069).

Теги: #законопроект #гетманцев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:13 03.09.2019
Депутаты "Слуги народа" внесли законопроект о защите прав потребителей финуслуг

Депутаты "Слуги народа" внесли законопроект о защите прав потребителей финуслуг

15:55 02.09.2019
Кабмин занимается проектом госбюджета-2020, чтобы до 15 сентября он поступил в Раду - Разумков

Кабмин занимается проектом госбюджета-2020, чтобы до 15 сентября он поступил в Раду - Разумков

12:28 02.09.2019
Депутаты предлагают наполнять Дорожный фонд штрафами за нарушение автотранспортного законодательства

Депутаты предлагают наполнять Дорожный фонд штрафами за нарушение автотранспортного законодательства

12:00 02.09.2019
Зеленский предлагает отменить в Конституции монополию адвокатов на представительство обвиняемых в суде – законопроект

Зеленский предлагает отменить в Конституции монополию адвокатов на представительство обвиняемых в суде – законопроект

09:32 02.09.2019
Зеленский предложил отменить "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку

Зеленский предложил отменить "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку

19:34 30.08.2019
Зеленский предлагает Раде законодательно урегулировать конфискацию незаконных активов и увольнение уличенных лиц – законопроект

Зеленский предлагает Раде законодательно урегулировать конфискацию незаконных активов и увольнение уличенных лиц – законопроект

19:11 30.08.2019
Зеленский предлагает сократить госфинансирование партий и не давать деньги не прошедшим в Раду – законопроект

Зеленский предлагает сократить госфинансирование партий и не давать деньги не прошедшим в Раду – законопроект

19:16 29.08.2019
Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке штрафов для авто с иностранной регистрацией

Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке штрафов для авто с иностранной регистрацией

15:46 28.08.2019
Президентский законопроект об обороте с/х земель предусматривает допуск юрлиц к рынку земли - Трофимцева

Президентский законопроект об обороте с/х земель предусматривает допуск юрлиц к рынку земли - Трофимцева

16:13 26.08.2019
​​​​​​​Претендент на пост главы комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Гетманцев: Мы планируем убрать все коррупционные льготы

​​​​​​​Претендент на пост главы комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Гетманцев: Мы планируем убрать все коррупционные льготы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

В Раде открылась вторая сессия 9-го созыва

"Батькивщина" и "Евросолидарность" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не намерена поддерживать снятие депутатской неприкосновенности - Бойко

Советники глав государств "нормандского формата" обсудят 2 сентября повестку и подготовку будущей встречи лидеров - помощник Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: депутаты сохранят неприкосновенность за политические решения

Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия - Лукашенко

Нардепы приступили к финальному этапу рассмотрения законопроекта по снятию неприкосновенности

Пять новых нардепов от "Слуги народа" приняли присягу

С 1 октября заработает электронный документообмен между госорганами, полная диджитализация документооборота произойдет в течение 1-2 лет - Дубилет

В Раде открылась вторая сессия 9-го созыва

Директор CEDOS Стадный претендует на должность замминистра образования

Дата саммита "нормандской четверки" на встрече в Берлине согласована не была - Чеснаков

Джонсон категорически против переноса срока Brexit

Пристайко провел переговоры с главой МИД Германии Маасом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА