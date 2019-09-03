Политика

10:16 03.09.2019

В Раде открылась вторая сессия 9-го созыва

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В Раде открылась вторая сессия 9-го созыва

Вторая сессия Верховной Рады 9-го созыва открылась во вторник.

На заседании парламента присутствуют президент Украины Владимир Зеленский и члены правительства.

Согласно повестке дня первого заседания, во вторник примут присягу народные депутаты, которых Центральная избирательная комиссия зарегистрировала вместо тех, чьи полномочия были досрочно прекращены в связи с переходом на должности в Кабинете министров.

Рада намерена окончательно одобрить законопроект (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, который предусматривает лишение народных депутатов неприкосновенности.

Кроме того, парламентариям предстоит проголосовать за направление в Конституционный суд 7 законопроектов о внесении изменений в Основной закон, инициированных президентом Украины.

Это проект закона (№1013) о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде, (№1014) о закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований, (№1015) относительно законодательной инициативы народа, (№1016) относительно уполномоченных Верховной Рады, (№1017) относительно сокращения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы, (№1027) относительно дополнительных обстоятельств для досрочного прекращения полномочий народного депутата и (№1028) и относительно консультативных и других вспомогательных органах Верховной Рады.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Теги: #верховная_рада #сессия
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