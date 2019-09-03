Политика

09:33 03.09.2019

Дата саммита "нормандской четверки" на встрече в Берлине согласована не была - Чеснаков

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Дата саммита "нормандской четверки" на встрече в Берлине согласована не была - Чеснаков

Помощники лидеров "нормандской четверки" на встрече в Берлине не согласовали дату саммита глав государств, заявил журналистам директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, отвечая на вопрос о сроках встречи руководителей России, Германии, Франции и Украины.

"Насколько мне известно, вчера на встрече в Берлине помощники лидеров "нормандской четвёрки" не согласовали конкретную дату саммита", - сказал Чеснаков.

По его словам, на встрече обсуждались условия, при которых саммит может состояться.

"Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера. Удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам. В целом, возможность возобновления работы "нормандского формата" приветствуется всеми сторонами. Работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе", - сказал он.

Встреча советников лидеров стран, образующих "нормандский формат", завершилась в Берлине минувшей ночью. 

Теги: #нормандский_формат #рф
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