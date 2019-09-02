Политика

20:42 02.09.2019

Джонсон категорически против переноса срока Brexit

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Джонсон категорически против переноса срока Brexit

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.

"Мы не примем никаких попыток отойти от наших обещаний", - сказал он, выступая на Даунинг-стрит, 10. При этом премьер назвал попытки отсрочить Brexit "бессмысленными".

"Не существует никаких обстоятельств, при которых я попросил бы Брюссель об отсрочке", - добавил Джонсон.

Ранее стало известно, что группа британских депутатов, выступающих против "жесткого" Brexit - без соглашения с ЕС, с целью избежать этого варианта хотят перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года.

Ожидается, что межпартийная группа политиков планирует во вторник представить на рассмотрение соответствующий законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Теги: #позиция #brexit #джонсон
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