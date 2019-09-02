Пристайко провел переговоры с главой МИД Германии Маасом

Министры иностранных дел Украины и Германии Вадим Пристайко и Хайко Маас провели переговоры в Берлине в понедельник, сообщается на странице МИД Украины в соцсети Facebook.

"Первый рабочий понедельник новоназначенного Министра иностранных дел продолжается! Вадим Пристайко прибыл из Варшавы в Берлин, где примет участие в переговорах о предстоящей встрече на высшем уровне в нормандском формате. Визит министр начал с переговоров со своим немецким визави Хайко Маасом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Пристайко и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак будут представлять Украину на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", запланированной на 2 сентября.