Противники Brexit без соглашения хотят добиться его отсрочки до 31 января 2020г

Британские депутаты, выступающие против "жесткого" Brexit - без соглашения с ЕС, с целью избежать этого варианта хотят перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, сообщает в понедельник BBC со ссылкой на источники.

Ожидается, что межпартийная группа политиков во вторник представит на рассмотрение соответствующий законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

По данным BBC, депутаты хотели бы очередного переноса срока Brexit, если парламенту не удастся до 19 октября принять соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

Перед этой датой 17 - 18 октября должен будет пройти саммит лидеров ЕС, напоминает BBC.

В понедельник BBC также сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность проведения досрочных всеобщих выборов, если не согласные с ним члены парламента смогут принять законопроект, блокирующий Brexit без сделки.

Однако, отмечает телерадиокорпорация, для организации внеочередных выборов (по графику выборы не предусмотрены до 2022 года) Джонсону нужно заручиться поддержкой двух третей от 650 депутатов Палаты общин.

При этом между роспуском парламента и выборами должно пройти 25 дней. Таким образом, заключает BBC, если парламент на этой неделе проголосует за новые выборы, и будет распущен 12 сентября, то с учетом традиции проводить выборы по четвергам ближайшая возможная дата внеочередных выборов - 10 октября.

3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.