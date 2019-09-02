"Батькивщина" и "Евросолидарность" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов

Фракции "Батькивщина" и "Европейская солидарность" выступают за коррекцию изменений, которые предлагается внести в ст.80 Основного закона, чтобы учесть предостережения Конституционного суда и не допустить в дальнейшем обжалования закона об отмене неприкосновенности народных депутатов.

"Если соблюдена процедура, мы голосуем - "за", - сказал заместитель председателя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, проголосует ли "Батькивщина" за проект закона 7203 о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины относительно неприкосновенности нардепов.

В "Батькивщине" ожидают увидеть, как "Слуга народа" урегулирует вопрос с предостережениями КС, которые содержатся в заключении, предоставленном судом в 2018 году.

"У нас сегодня ещё есть возможность консультаций. Эта возможность, как мы считаем, даёт потом невозможность обжалования в Конституционном суде того, что мы завтра проголосуем. Если наши коллеги к нам прислушаются - это одна история...Я думаю, все равно будут голосовать наши коллеги. Тогда мы будем двуличным, то есть мы понимаем, что это основание для отмены, а мы голосуем все равно "за", - сказал он.

Соболев отметил, что у "Батькивщины" есть вариант, как учесть замечания КС, "которые являются неотъемлемой частью вывода".

Как пример, он сказал, что можно скорректировать изменения в ст.80 Основного закона и закрепить, что политическая деятельность народного депутата, а не только политические высказывания, не могут быть основанием для привлечения к уголовной административной или иной ответственности.

В свою очередь сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко призывает коллег по парламенту учесть рекомендации Венецианской комиссии и мотивировочную часть заключения Конституционного суда.

"Европейская солидарность" выступает за снятие депутатской неприкосновенности, но мы очень не хотим, чтобы мы дали основания определённым депутатским группам, даже в этом парламенте, потом подать представление в Конституционный суд об отмене решения, которое будет проголосовано с серьезными нарушениями, как регламента так и мотивационной части самого Конституционного суда», - сказала Геращенко на брифинге, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что фракция настаивает на том, "чтобы депутатская неприкосновенность не распространялась на совершение депутатами административных правонарушений, за которые предусмотрена ответственность в виде предупреждения, штрафа, общественных работ... и также, что народные депутаты Украины до вступление в законную силу обвинительного приговора суда не могут быть без согласия большинства от конституционного состава ВР задержаны или содержаться под стражей или арестом".

"Речь идёт о том, что полностью отменяется неприкосновенность, которая касается уголовных преступлений, но остаётся иммунитет, как это существует в странах ЕС, относительно политической деятельности, голосований и высказываний", - пояснила политик.

Она сообщила, что свои предложения «Европейская солидарность» направила другим фракциям парламента.

Вместе с тем руководитель фракции "Голос" в Раде Сергей Рахманин высказал надежду на "счастливую судьбу" законопроекта 7203, не зависимо от того, кто из его коллег и как относится к этому документу.

Как сообщалось, законопроект №7203 был внесён в Раду 8 созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко.

В июне 2018 года Конституционный суд Украины (КС) дал заключение относительно соответствия этой инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Предварительно Верховная Рада одобрила конституционные изменения, которые должны лишить нардепов неприкосновенности, на первой сессии 9-го созыва 29 августа.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.