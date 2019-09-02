Политика

16:51 02.09.2019

Джонсон готовит досрочные выборы из-за попыток членов парламента заблокировать Brexit без сделки - СМИ

2 мин читать
Джонсон готовит досрочные выборы из-за попыток членов парламента заблокировать Brexit без сделки - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность проведения досрочных всеобщих выборов, если не согласные с ним члены парламента смогут принять законопроект, блокирующий Brexit без сделки, пишет в понедельник BBC.

По сообщению телерадиокорпорации, в настоящее время на Даунинг-стрит ведется активное обсуждение идеи, заключающейся в том, чтобы попросить парламент одобрить такие выборы. Отмечается, что с таким запросом правительство может обратиться уже в среду. Однако пока окончательного решения по этому вопросу не принято.

На фоне сообщений о возможности досрочных выборов у Джонсона позже в понедельник запланирована внеочередная встреча кабинета министров. Ожидается, что она пройдет в 17:00 по местному времени (19:00 МСК). Британский премьер также намерен провести переговоры с членами своей Консервативной партии.

Ранее стало известно, что межпартийная группа политиков планирует во вторник представить на рассмотрение законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Между тем, в Консервативной партии предупредили тех, кто поддерживает эту инициативу, о том, что они будут исключены из партии и переизбраны. Среди консерваторов, которые выступают за этот законопроект - бывший министр юстиции Дэвид Гок.

В свою очередь агентство Bloomberg пишет, что такое голосование будет восприниматься Джонсоном как де-факто голосование по вопросу о доверии правительству, и если это доверие он не получит, то объявит о досрочных выборах.

3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

Согласно недавнему опросу компании YouGov, консерваторы по-прежнему сохраняют уверенные шансы на победу. По его данным, 33% британцев готовы отдать свои голоса за Консервативную партию, лидером которой является Джонсон. Еще 22% респондентов поддержали бы лейбористов, 21% - Партию либеральных демократов.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

Теги: #великобритания #brexit #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 02.09.2019
Новый посол Великобритании вручила копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

Новый посол Великобритании вручила копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

09:27 01.09.2019
Украинский боксер Ломаченко выиграл чемпионский титул по версии WBC

Украинский боксер Ломаченко выиграл чемпионский титул по версии WBC

17:39 30.08.2019
Джонсон предостерегает британских парламентариев от попыток блокировать Brexit

Джонсон предостерегает британских парламентариев от попыток блокировать Brexit

11:41 30.08.2019
Лондон не может предложить внятных альтернатив плану backstop - глава МИД Ирландии

Лондон не может предложить внятных альтернатив плану backstop - глава МИД Ирландии

10:20 30.08.2019
Индекс доверия британских потребителей в августе упал на фоне беспокойства о Brexit

Индекс доверия британских потребителей в августе упал на фоне беспокойства о Brexit

23:48 28.08.2019
Петиция против приостановки работы парламента Британии набирает в среднем 100 тыс. подписей в час

Петиция против приостановки работы парламента Британии набирает в среднем 100 тыс. подписей в час

12:30 28.08.2019
Джонсон планирует попросить Елизавету II приостановить работу парламента - ТВ

Джонсон планирует попросить Елизавету II приостановить работу парламента - ТВ

11:55 27.08.2019
Лидер лейбористов Корбин обещает предотвратить выход Британии из ЕС без соглашения

Лидер лейбористов Корбин обещает предотвратить выход Британии из ЕС без соглашения

22:25 26.08.2019
Джонсон после саммита G7 заявил о чуть большем оптимизме по Brexit

Джонсон после саммита G7 заявил о чуть большем оптимизме по Brexit

14:59 25.08.2019
Британский премьер заявил о положительных тенденциях на пути выхода страны из ЕС со сделкой

Британский премьер заявил о положительных тенденциях на пути выхода страны из ЕС со сделкой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Батькивщина" и "Евросолидарность" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не намерена поддерживать снятие депутатской неприкосновенности - Бойко

Советники глав государств "нормандского формата" обсудят 2 сентября повестку и подготовку будущей встречи лидеров - помощник Зеленского

ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов от "Слуги народа" вместо перешедших работать в Кабмин

Рада во вторник намерена окончательно лишить нардепов неприкосновенности

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Голосе" призывают пересмотреть решение об объединении Минветеранов и МинВОТ

"Батькивщина" и "Евросолидарность" предлагают изменить текст законопроекта о лишении неприкосновенности нардепов

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не намерена поддерживать снятие депутатской неприкосновенности - Бойко

"Голос" проголосует за направление в КС законопроекта об отмене в Конституции монополии адвокатов, к остальным имеет замечания – Рахманин

Кабмин занимается проектом госбюджета-2020, чтобы до 15 сентября он поступил в Раду - Разумков

Советники глав государств "нормандского формата" обсудят 2 сентября повестку и подготовку будущей встречи лидеров - помощник Зеленского

ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов от "Слуги народа" вместо перешедших работать в Кабмин

Рада во вторник намерена окончательно лишить нардепов неприкосновенности

Местные выборы должны состояться в 2019-2020 годах на базе нового административно-территориального устройства – Зеленский

Зеленский намерен еженедельно лишать недостойных судей мантий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА