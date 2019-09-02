Джонсон готовит досрочные выборы из-за попыток членов парламента заблокировать Brexit без сделки - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность проведения досрочных всеобщих выборов, если не согласные с ним члены парламента смогут принять законопроект, блокирующий Brexit без сделки, пишет в понедельник BBC.

По сообщению телерадиокорпорации, в настоящее время на Даунинг-стрит ведется активное обсуждение идеи, заключающейся в том, чтобы попросить парламент одобрить такие выборы. Отмечается, что с таким запросом правительство может обратиться уже в среду. Однако пока окончательного решения по этому вопросу не принято.

На фоне сообщений о возможности досрочных выборов у Джонсона позже в понедельник запланирована внеочередная встреча кабинета министров. Ожидается, что она пройдет в 17:00 по местному времени (19:00 МСК). Британский премьер также намерен провести переговоры с членами своей Консервативной партии.

Ранее стало известно, что межпартийная группа политиков планирует во вторник представить на рассмотрение законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Между тем, в Консервативной партии предупредили тех, кто поддерживает эту инициативу, о том, что они будут исключены из партии и переизбраны. Среди консерваторов, которые выступают за этот законопроект - бывший министр юстиции Дэвид Гок.

В свою очередь агентство Bloomberg пишет, что такое голосование будет восприниматься Джонсоном как де-факто голосование по вопросу о доверии правительству, и если это доверие он не получит, то объявит о досрочных выборах.

3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

Согласно недавнему опросу компании YouGov, консерваторы по-прежнему сохраняют уверенные шансы на победу. По его данным, 33% британцев готовы отдать свои голоса за Консервативную партию, лидером которой является Джонсон. Еще 22% респондентов поддержали бы лейбористов, 21% - Партию либеральных демократов.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.