"Оппозиционная платформа - За жизнь" не намерена поддерживать снятие депутатской неприкосновенности - Бойко

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию Украины о снятии депутатской неприкосновенности, заявляет сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Мы этот закон поддерживать не будем. Все так все должны быть равны перед законом", - сказал Бойко журналистам в понедельник в Киеве.

Он напомнил, что фракция поддержала этот законопроект в первом чтении, надеясь, что "неприкосновенность будет снята со всех лиц, у которых сегодня она есть, а не только с депутатов и не только избирательно".

Парламентарий отметил, что в результате с депутатов будет снята неприкосновенность, а с президента нет. "Случилось так, что депутатов это касается и, собственно говоря, гарант Конституции, президент страны остались вне этого закона", - отметил Бойко.