Политика

16:25 02.09.2019

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не намерена поддерживать снятие депутатской неприкосновенности - Бойко

1 мин читать
"Оппозиционная платформа - За жизнь" не намерена поддерживать снятие депутатской неприкосновенности - Бойко

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию Украины о снятии депутатской неприкосновенности, заявляет сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Мы этот закон поддерживать не будем. Все так все должны быть равны перед законом", - сказал Бойко журналистам в понедельник в Киеве.

Он напомнил, что фракция поддержала этот законопроект в первом чтении, надеясь, что "неприкосновенность будет снята со всех лиц, у которых сегодня она есть, а не только с депутатов и не только избирательно".

Парламентарий отметил, что в результате с депутатов будет снята неприкосновенность, а с президента нет. "Случилось так, что депутатов это касается и, собственно говоря, гарант Конституции, президент страны остались вне этого закона", - отметил Бойко.

Теги: #бойко #опзж #неприкосновенность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:14 02.09.2019
Рада во вторник намерена окончательно лишить нардепов неприкосновенности

Рада во вторник намерена окончательно лишить нардепов неприкосновенности

22:55 31.08.2019
Зеленский о финансировании партии и каналов ОПЗЖ: это будет громкая история, которая плохо закончится

Зеленский о финансировании партии и каналов ОПЗЖ: это будет громкая история, которая плохо закончится

00:32 30.08.2019
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

23:46 29.08.2019
Рада к полуночи приступила к рассмотрению законопроекта о лишении нардепов неприкосновенности

Рада к полуночи приступила к рассмотрению законопроекта о лишении нардепов неприкосновенности

15:21 29.08.2019
Разумков подчеркивает, что новая Рада должна наконец-то решить вопрос с отменой депутатской неприкосновенности

Разумков подчеркивает, что новая Рада должна наконец-то решить вопрос с отменой депутатской неприкосновенности

12:40 29.08.2019
Бойко и Рабинович станут сопредседателями фракции ОПЗЖ в Раде - Павленко

Бойко и Рабинович станут сопредседателями фракции ОПЗЖ в Раде - Павленко

11:35 29.08.2019
Первым решением следующей сессии Рады должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности – Герус.

Первым решением следующей сессии Рады должно быть финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности – Герус.

19:07 28.08.2019
Новая Рада в четверг намерена в 1-м чтении проголосовать за лишение нардепов неприкосновенности

Новая Рада в четверг намерена в 1-м чтении проголосовать за лишение нардепов неприкосновенности

13:13 28.08.2019
"Голос" просит "Слугу народа" пересмотреть вопрос о назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

"Голос" просит "Слугу народа" пересмотреть вопрос о назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

11:32 28.08.2019
В "Евросолидарности" призывают "Голос" и "Батькивщину" публично выступить против назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

В "Евросолидарности" призывают "Голос" и "Батькивщину" публично выступить против назначения Шуфрича главой Комитета по вопросам свободы слова Рады-9

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Советники глав государств "нормандского формата" обсудят 2 сентября повестку и подготовку будущей встречи лидеров - помощник Зеленского

ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов от "Слуги народа" вместо перешедших работать в Кабмин

Рада во вторник намерена окончательно лишить нардепов неприкосновенности

Местные выборы должны состояться в 2019-2020 годах на базе нового административно-территориального устройства – Зеленский

Зеленский намерен еженедельно лишать недостойных судей мантий

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" проголосует за направление в КС законопроекта об отмене в Конституции монополии адвокатов, к остальным имеет замечания – Рахманин

Кабмин занимается проектом госбюджета-2020, чтобы до 15 сентября он поступил в Раду - Разумков

Советники глав государств "нормандского формата" обсудят 2 сентября повестку и подготовку будущей встречи лидеров - помощник Зеленского

ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов от "Слуги народа" вместо перешедших работать в Кабмин

Местные выборы должны состояться в 2019-2020 годах на базе нового административно-территориального устройства – Зеленский

Зеленский намерен еженедельно лишать недостойных судей мантий

Зеленский поручил провести "кадровую перезагрузку" ряда наиболее коррупционных госорганов до конца года

Зеленский предлагает отменить в Конституции монополию адвокатов на представительство обвиняемых в суде – законопроект

Во фракции "Слуга народа" допускают проведение местных выборов раньше запланированного срока

Порошенко вошел в комитет Рады по интеграции с ЕС, Тимошенко - по соцполитике и защите прав ветеранов, Вакарчук – по внешней политике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА