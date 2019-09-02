Политика

16:24 02.09.2019

"Голос" проголосует за направление в КС законопроекта об отмене в Конституции монополии адвокатов, к остальным имеет замечания – Рахманин

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"Голос" проголосует за направление в КС законопроекта об отмене в Конституции монополии адвокатов, к остальным имеет замечания – Рахманин

Из всех законопроектов с изменениями в Конституцию Украины фракция партии "Голос" в Верховной Раде однозначно проголосует за направление в Конституционный суд законопроекта относительно отмены монополии адвокатов на представительство в судах (№1023), к остальным законодательным инициативам подобного рода - есть замечания, заявил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Относительно повестки дня. Среди законопроектов, которые предлагаются к нашему рассмотрению для направления на вывод Конституционного суда, с нашей точки зрения 1013 - это тот законопроект, который мы точно будем поддерживать относительно направления на вывод о соответствии 157, 158 статьям. И потому, что существует определенный пробел в законодательстве, которая будет ощутима с января месяца, и потому, что в принципе это правильное направление мысли. По остальным есть огромные вопросы", - сказал руководитель фракции на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, 29 августа в парламенте был зарегистрирован ряд законопроектов президента Украины о внесении изменений в Конституцию страны. В тот же день Верховная Рада IX созыва на первой сессии предварительно одобрила конституционные изменения, которыми предлагается лишить нардепов неприкосновенности.

Согласно законодательной процедуре, после получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

В парламенте IX созыва сформированы 6 фракций и групп. Так, во фракцию "Слуга народа" вошли 254 народных депутата, в ОПЗЖ – 44, в "Евросолидарность" – 27, в "Батькивщину" - 25, в "Голос" – 17, а в группу "За будущее" - 23 парламентария.

Теги: #рахман #рада #голос #законопроекты
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