Политика

15:55 02.09.2019

Кабмин занимается проектом госбюджета-2020, чтобы до 15 сентября он поступил в Раду - Разумков

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Кабмин занимается проектом госбюджета-2020, чтобы до 15 сентября он поступил в Раду - Разумков

Законопроект о государственном бюджете на 2020 год должен поступить в Верховную Раду до 15 сентября, напоминает спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Сейчас готовится проект бюджета на 2020 год, он должен попасть в Верховную Раду Украины до 15 сентября, и сейчас именно этим будет заниматься новоизбранное правительство", сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров утверждает и подаёт в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.

Теги: #бюджет #законопроект #разумков #кабмин
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