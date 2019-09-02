Советники глав государств "нормандского формата" обсудят 2 сентября повестку и подготовку будущей встречи лидеров - помощник Зеленского

Советники глав государств "нормандского формата" на встрече 2 сентября обсудят повестку будущей встречи лидеров, "апдейт текущего положения вещей", а также саму подготовку встречи, сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Мы очень ждем этой встречи. Хотелось бы, чтобы это произошло в ближайшее время", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Ермак напомнил, что новая встреча лидеров стран-участников "нормандского формата" была инициативой президента Зеленского.

"Мы стремимся к конструктивному диалогу, главной целью которого является полное прекращение войны на Донбассе", - подчеркнул помощник президента Украины.