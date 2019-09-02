Политика

13:23 02.09.2019

Зеленский поручил провести "кадровую перезагрузку" ряда наиболее коррупционных госорганов до конца года

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Зеленский поручил провести "кадровую перезагрузку" ряда наиболее коррупционных госорганов до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года провести "полную кадровую перезагрузку" ряда ведомств в рамках ликвидации масштабных коррупционных схем в органах госвласти.

"Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти. Это Госгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, Укртрансбезопасность и, самое известное, Укравтодор. Срок - до 1 января 2020 года", - сообщил он в ходе встречи президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Теги: #госорганы #зеленский #коррупция #кадры
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