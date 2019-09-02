Зеленский предлагает отменить в Конституции монополию адвокатов на представительство обвиняемых в суде – законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает парламенту внести изменения в Конституцию Украины, согласно которым предлагается отменить нормы о том, что исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

Текст соответствующего проекта закона (№1013) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии опубликован на сайте Верховной Рады.

Законопроектом предлагается изменить редакцию ч.4 ст.131-2 Основного закона и закрепить, что "исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения".

Нынешняя редакция данной конституционной нормы предусматривает, что "исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения".

Соответственно предлагается убрать из статьи 131-2 абзац о случаях, для которых могут быть исключения – когда это касается трудовых споров, споров относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних лиц.

Вместе с тем законопроектом предлагают изъять из переходных положений Конституции подпункты, в которых содержатся даты введения в действия положений Основного закона о том, что только адвокаты могут представлять интересы других лиц в судах.

Положения, который президент Зеленский предлагает изменить, были закреплены в Конституции в рамках реформы правосудия от 2016 года.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня публикации.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.