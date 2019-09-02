Во фракции "Слуга народа" допускают проведение местных выборов раньше запланированного срока

Первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что выборы в местные органы власти будут проведены раньше запланированного срока.

"Если децентрализация будет завершена раньше, летом или осенью 2020 года, то, возможно, будут выборы раньше, чем осень 2020-го", - сказал Корниенко журналистам в понедельник в Киеве.

Он напомнил о позиции своей политической силы, что "местные выборы надо проводить после завершения децентрализации".

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в октябре 2020 года.