Порошенко вошел в комитет Рады по интеграции с ЕС, Тимошенко - по соцполитике и защите прав ветеранов, Вакарчук – по внешней политике

Пятый президент Украины, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал членом парламентского комитета по вопросам интеграции с Европейским Союзом.

Согласно информации, обнародованной на сайте Верховной Рады, лидер партии "Голос" и член одноименной фракции Святослав Вакарчук работает в комитете внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В этом же комитете и экс-вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и экс-председатель Верховной Рады Андрей Парубий (фракция "Европейская солидарность") вошли в состав комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. А глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.