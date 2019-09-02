Политика

11:45 02.09.2019

Порошенко вошел в комитет Рады по интеграции с ЕС, Тимошенко - по соцполитике и защите прав ветеранов, Вакарчук – по внешней политике

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Порошенко вошел в комитет Рады по интеграции с ЕС, Тимошенко - по соцполитике и защите прав ветеранов, Вакарчук – по внешней политике

Пятый президент Украины, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал членом парламентского комитета по вопросам интеграции с Европейским Союзом.

Согласно информации, обнародованной на сайте Верховной Рады, лидер партии "Голос" и член одноименной фракции Святослав Вакарчук работает в комитете внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В этом же комитете и экс-вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и экс-председатель Верховной Рады Андрей Парубий (фракция "Европейская солидарность") вошли в состав комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. А глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Теги: #комитеты #рада
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