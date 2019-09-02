Политика

10:34 02.09.2019

Министр Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики Украины

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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики Украины.

На своей странице в социальной сети Facebook министр обнародовал фамилии части команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины.

Так, координаторами направлений по сферам будут: музеи и заповедники - Мария Задорожная; спорт - Владимир Шумилин; кино - Виктория Ярмощук; медиа и информационная безопасность - Федор Гречанинов; театр – Андрей Палатный; музыка - Галина Григоренко; туризм – Павел Корниенко; благотворительность и волонтерство - Лера Татарчук; книги и издательская индустрия – Антон Мартынов; гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий - Александра Дворецкая.

По словам Бородянского, также идет поиск координатора направления "религия" и "молодежная политика".

"В настоящее время все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы и работают с нами как активные представители своих сфер, бесспорные эксперты и люди, которым просто небезразлично, как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине", - написал он.

Кроме того, по словам министра, в Офисе работают сервисы, которые обеспечивают следующие направления: координация рабочих групп, центр аналитики, в задачи которого входит аудит текущего состояния (юридическая поддержка, финансы, социология, которой занимается Анна Добривечер) и коммуникации, которыми занимается Виктория Волынец.

Операционный директор Офиса по разработке гуманитарной политики - Алексей Сивирин.

Теги: #министерство #бородянский #команда
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