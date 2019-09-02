Политика

09:37 02.09.2019

Зеленский предлагает сделать НАПК неколлегиальным органом и в течение 1,5 месяцев перезапустить его

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Зеленский предлагает сделать НАПК неколлегиальным органом и в течение 1,5 месяцев перезапустить его

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает изменить форму управления Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), обязать руководство своего Офиса подавать е-декларации, а также сократить государственное финансирование политических партий.

Такие предложения содержатся в президентском законопроекте (№1029) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции.

Большое количество изменений предлагается внести в закон о предотвращении коррупции. Его действие хотят распространить на должности в Офисе президента Украины, которых назначает и увольняет глава государства, а также на должности патронатной службы согласно закону о государственной службе и на помощников судей (ст.3).

При этом из перечня исключат общественных активистов-антикоррупционеров, е-декларирование для которых ранее уже было отменено решением Конституционного суда.

Декларации руководителя Офиса президента, его первого заместителя и заместителя будут подлежать обязательной полной проверке НАПК как должностных лиц, которые занимают ответственное или особо ответственное положение (ст.50).

Руководить деятельностью Национального агентства по предотвращению коррупции вместо пяти членов будет глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом министров (ст. 5 закона о предотвращении коррупции).

Таким образом, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

В законопроекте прописаны требования и ограничения для претендентов на должность главы Нацагентства. Его будут назначать на 4 года, один и тот же человек не сможет занимать данную должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности.

Глава Агентства сможет назначить себе трех заместителей. По его решению может быть создано не более 6 территориальных органов НАПК, территория деятельности которых может не совпадать с административно-территориальных делением.

В законопроекте прописан порядок проведения конкурса на должность главы Нацагентства.

Законопроектом предусмотрено создание уполномоченных подразделений по предотвращению и выявлению коррупции в Офисе президента Украины, аппарате Верховной Рады, секретариате Кабмина, аппаратах СНБО, Счетной палаты, Верховного суда, Высшего антикоррупционного суда, Конституционного суда, Национального банка, аппаратах и территориальных органах министерств, на госпредприятиях, в местных советах, администрациях и ряде других государственных учреждений (ст.131).

Должностной оклад главы НАПК составит 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных граждан, его заместителей – 30 минимумов, а руководителей территориальных управлений – 25. Предусмотрены также надбавки и премии (ст.16).

В настоящее время оклад члена Агентства составляет 19,5 прожиточных минимумов, а главы органа – пропорционально окладу члена НАПК с коэффициентом 1,3.

В законопроекте изложена отдельная норма, согласно которой на иностранцев-нерезидентов, которые являются членами наблюдательных советов государственных банков или предприятий, не распространяется закон в части подачи е-деклараций.

Кроме того, предлагается обязать подавать декларации тех, кто работает на должностях в сфере оперативно-розыскной, разведывательной, контрразведывательной деятельности, если их назначает и увольняет президент актами без грифа секретности (ст.52-1).

Специальная проверка лиц, назначаемых президентом, Верховной Радой, Кабинетом министров, проводится после назначения на должность, за исключением должности судьи (ст.56).

Кроме того, намерены обязать кандидатов в нардепы на внеочередных, промежуточных, повторных выборах подавать декларации, сейчас это не предусмотрено (ст.107 закона о выборах народных депутатов).

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Согласно переходным положениям законопроекта, после этого через 45 дней досрочно прекратятся полномочия членов НАПК, руководителей аппарата, членов общественного совета при Агентстве.

В течение этих 45 дней Кабмин должен будет провести конкурс для назначения нового главы НАПК, а на протяжении 2 месяцев обеспечить формирование общественного совета при органе. Кроме того, Кабмин должен будет определить состав комиссии по аудиту эффективности НАПК не позднее чем через 2 года со дня назначения главы Агентства.

Этим же законопроектом президент Украины предлагает сократить ежегодное государственное финансирование партий с 0,02 до 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов.

Предусматривается также, что право на госфинансирование будут иметь партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе. Сейчас финансирование получают партии, преодолевшие 2%-ый порог.

Такие изменения предлагается внести в ст. 17-2 и ст.17-3 закона "О политических партиях в Украине".

Теги: #напк #зеленский #законопроет
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