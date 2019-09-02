Политика

09:25 02.09.2019

Украина заинтересована стать участником "Триморья" – Зеленский

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Украина заинтересована стать участником "Триморья" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о заинтересованности Украины в участии польской инициативы "Трех морей" (Триморье).

"Наше государство заинтересовано стать активным участником региональных проектов и инициатив Польского государства, например таких как "Триморье", - сказал Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве в субботу.

Он напомнил, что уже сейчас Украина сотрудничает в рамках строительства трансъевропейской магистрали Виа Карпатия.

"Мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути Е40", - подчеркнул Зеленский.

Инициатива "Трех морей" (Триморье) предусматривает создание содружества стран в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

Теги: #триморье #зеленский #море
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