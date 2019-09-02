Политика

07:52 02.09.2019

США выступают за безопасность и территориальную целостность Украины

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США выступают за безопасность и территориальную целостность Украины

США продолжат помогать народу Украины в защите их безопасности и территориальной целостности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон по итогам встречи вице-президента США Майка Пенса и президента Украины Владимира Зеленского.

"Рад быть в Польше с вице-президентом. Во время его встречи с президентом Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США выступали и будут выступать вместе с народом Украины за безопасность и территориальную целостность", - написал Болтон в твиттере.

Ранее сообщалось, что вице-президент США и президент Украины в воскресенье встретились в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. По итогам встречи Пенс заявил, что остался доволен переговорами с Зеленским.

"Сегодня прошла прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждались вопросы безопасности, энергетики, экономического роста и прогресс его программы реформ", - написал вице-президент США в твиттере после встречи с Зеленским.

"Отношения США и Украины никогда не были более крепкими, чем при президентстве Дональда Трампа", - подчеркнул Пенс.

Теги: #сша #болтон #украина
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