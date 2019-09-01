Политика

21:22 01.09.2019

Зеленский на встрече с Пенсом: Мы хотим запустить все главные реформы в Украине за год

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Зеленский на встрече с Пенсом: Мы хотим запустить все главные реформы в Украине за год

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что новая украинская власть намерена запустить главные реформы, которых ожидают жители страны, уже за первый год своей работы.

"Честно говоря, не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которых ожидает украинское общество, в течение первого года нашей власти", - сказал Зеленский во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в воскресенье в Варшаве.

Теги: #президент #сша #украина #вице_президент #реформы
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