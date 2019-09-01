Зеленский Пенсу: Много украинцев погибло во Второй мировой, а сейчас мы переживаем войну на Донбассе и делаем все для достижения мира

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинцы хорошо понимают трагедию Второй мировой войны, которая унесла жизни многих жителей Украины, и сейчас остро ощущают подобную боль из-за войны на Донбассе.

"Мы, украинцы, действительно понимаем, что такое трагедия, что такое фашистская Германия. Как и Польша, Украина была оккупирована во время Второй мировой войны. У нас очень много близких и родных погибли на войне", - сказал Зеленский на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, отметив его речь на церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Глава Украинского государства указал, что Вторая мировая война была большой мировой трагедией. "А мы сейчас это очень ощущаем лично, когда у нас идёт война на Донбассе и ежедневно погибают наши ребята, наши украинские военные", - подчеркнул он.

Президент Украины поблагодарил украинцев, которые защищают свой страну, поблагодарил президента и правительство США за ту финансовую и военную помощь, которую они оказывают Украине.

"Я думаю, что скоро будет мир, и мы всё для этого делаем", - заявил он.

Зеленский также отметил, что США всегда отстаивали права Украины, защищали и не меняли свою позицию по суверенитету и территориальной целостности Украины.